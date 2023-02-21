«Арсенал» сообщил о продлении контракта с Эльнини

«Арсенал» и полузащитник Мохамед Эльнени договорились о продлении контракта.

«Я так горжусь тем, что представляю этот удивительный клуб с 2016 года. В команде сейчас полный позитив и настоящая сплоченность, поэтому я счастлив продлить договор на новый срок», - приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

Новый контракт будет заключен до июня 2024 года, если он получит одобрение контролирующих органов.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний египтянин провел пять матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.