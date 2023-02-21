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Сафонов – о переходе в российский клуб: Он возможен, если принесут чемодан денег

Ранее сообщалось, что вратарь интересен «Зениту».
21 февраля 2023 16:50
автор: Артур Гичунцев

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб РПЛ.

«Я думаю, что трансфер в Россию, наверное, маловероятен. Он возможен, естественно, если принесут чемодан денег, поставят. Ладно, тогда мы не против. Мы на эти деньги команду соберем.

Но если реально рассматривать, то адекватных вариантов нет», – заявил голкипер «быков» в интервью «Коммент.Биги».

Сафонову 23 года. В системе «Краснодара» он находится с 2015 года, а за первую команду играет с 2019-го. Контракт вратаря с клубом действует до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Сафонов провел 17 матчей, пропустил 29 голов и оформил 5 «сухарей».

источник: «Советский спорт»
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