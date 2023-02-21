Роман Павлюченко: Не думаю, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотива» и «Спартака»

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко сомневается, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву» пройти «Спартак» в Кубке России.

Напомним, 34-летний форвард перебрался в стан красно-зеленых 8 февраля, а с ноября 2022-го нападающий находился без команды, так как покинул турецкий «Адана Демирспор».

«К его дебюту приковано внимание болельщиков. Дзюба умеет забивать голы и добывать результат для своей команды. Все будет зависеть от его физической формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль в этом матче», – цитирует Павлюченко «РБ-Спорт».

«Спартак» и «Локо» сыграют в ¼ финала Кубка России. Встреча состоится 23 февраля и пройдет на домашней арене красно-зеленых.