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Роман Павлюченко: Не думаю, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотива» и «Спартака»

Встреча состоится 23 февраля.
21 февраля 2023 17:21
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко сомневается, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву» пройти «Спартак» в Кубке России.

Напомним, 34-летний форвард перебрался в стан красно-зеленых 8 февраля, а с ноября 2022-го нападающий находился без команды, так как покинул турецкий «Адана Демирспор».

«К его дебюту приковано внимание болельщиков. Дзюба умеет забивать голы и добывать результат для своей команды. Все будет зависеть от его физической формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль в этом матче», – цитирует Павлюченко «РБ-Спорт».

«Спартак» и «Локо» сыграют в ¼ финала Кубка России. Встреча состоится 23 февраля и пройдет на домашней арене красно-зеленых.

источник: «РБ-Спорт»
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