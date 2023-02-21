Сафонов - о своих словах о том, что Акинфеев не лучший в России: Люди не так понимают информацию

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

Ранее в одном из интервью Сафонов заявил, что Акинфеев не является лучшим вратарем России.

«Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает. Люди не так понимают информацию, СМИ помогают в этом. Я не считаю, что я в своем высказывании как-то унизил Игоря. У меня к нему есть уважение, он провел прекрасную карьеру. Но я хотел донести, что это не придел мечтаний, у меня своя дорога», - сказал Сафонов в интервью «Коммент.Биги».

В текущем сезоне Сафонов провел 19 матчей за «Краснодар», в которых пропустил 31 мяч и шесть раз сыграл «на ноль».

На счету Акинфеева 18 игр, в которых он пропустил 19 голов, оставив свои ворота в неприкосновенности пять раз.