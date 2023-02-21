Зидан может сменить Галтье на посту главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» может объявить об отставке Кристофа Галтье с поста главного тренера команды в ближайшее время. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что окончательное решение по 56-летнему специалисту парижане примут после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая пройдет 8 марта.

По информации источника, в Париже по-прежнему заинтересованы в услугах Зинедина Зидана и хотят видеть француза в качестве наставника клуба в случае увольнения нынешнего тренера.

Добавим, что Галтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством парижская команда выиграла Суперкубок Франции.