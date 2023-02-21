РФС снял запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков 

Палата Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба общественной футбольной организации.
Отмечается, что запрет был связан с делами Агеева, Такоева ,Бакаева, Данилюка и консалтинговой компании Joint Industries Limited Partnership о невыполнении обязательств футбольным клубом.
Сообщается, что заявление казанской команды о снятии запрета на регистрацию новых футболистов было удовлетворено. Таким образом, клуб ФНЛ вправе вносить в заявку новых игроков.
Добавим, что в настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 матчей команда занимает третье место, имея в своем активе 37 очков.