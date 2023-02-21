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«Спартак» отказался пускать журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом»

Команды сыграют в ФОНБЕТ Кубке России.
21 февраля 2023 18:45
автор: Максим Скороходов

«Спартак» не пустит журналистов в раздевалку после гостевого матча против «Локомотива» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ.

«Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту», - приводит «Рейтинг букмекеров» слова пресс-секретаря «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Идею посещения раздевалки в случае победы продвигал «Матч ТВ», но в клубе подчеркнули, что не пустят всех журналистов без исключения.

Матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти завтра, 22 февраля. Начало в 20:00 мск. Игра пройдет на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.

источник: «РБ-Спорт»
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