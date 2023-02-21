«Челси» готов расстаться с Пулишичем за 40 миллионов евро 

«Челси» готов продать нападающего команды Кристиана Пулишича ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт американца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, «пенсионеры» расстанутся с 24-летним форвардом, если за него предложат около 40 миллионов евро.

Добавим, что Пулишич присоединился к «Челси» в 2019 году. С тех пор за лондонцев он провел 136 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу.