«Лидс» назначил Хави Грасию на пост главного тренера клуба 

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия официально стал главным тренером «Лидса». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что 52-летний специалист находился без работы с лета 2022 года.

Сообщается, что в данный момент «павлины» ожидают получения разрешения на работу испанским тренером в АПЛ. Сроки контракта между сторонами не разглашаются.

Добавим, что Грасия известен по работе в «Уотфорде», «Рубине» и «Валенсии». Прошлым летом испанец покинул тренерскую должность в аравийском клубе «Аль-Садд».