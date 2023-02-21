«Аль-Наср» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Заа 

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт ивуарийца с «орлами» истекает в конце нынешнего сезона.

По информации источника, руководство «Аль-Насра» рассчитывает подписать 30-летнего футболиста на правах свободного агента.

Добавим, что Заа является воспитанником «Кристал Пэлас», в который вернулся в 2015 году. Всего за лондонскую команду он провел 450 матчей, забил 89 голов и отдал 76 результативных передач.