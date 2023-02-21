Плиев заявил, что Захарян отказался от перехода в «Галатасарай» в последний момент

Защитник «Родины» Заурбек Плиев заявил, что трансфер полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в турецкий «Галатасарай» был близок к осуществлению.

«Учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он все обдумал и отказался.

Я с Захаряном виделся вчера, его мнение осталось таким же. Ничего не изменилось, Арсен готовится с «Динамо» к кубковой игре», - приводит слова Плиева «Метарейтинг».

Ранее ряд СМИ и зарубежных инсайдеров сообщили, что «Галатасарай» договорился с «Динамо» о трансфере футболиста. При этом российские источники, включая родственников Захаряна, опровергают данную информацию.

Добавим, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний хавбек забил два гола в 16 матчах.