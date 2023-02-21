В «Барселоне» планируют продлить контракт с Хави 

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером команды Хави.

Отмечается, что нынешнее трудовое соглашение 43-летнего специалиста с каталонцами рассчитано до лета 2024 года.

«Мы не можем представить нашу команду без Хави. Все в клубе рады, что он находится на этой должности и надеются, что он останется здесь на долгие годы», – приводит слова Алемани испанская пресса.

Добавим, что в данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 59 очков после 22 матчей. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы подопечные Хави сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).