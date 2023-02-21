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Жоржиньо заявил, что перешел в «Арсенал» из-за Артеты 

Главный тренер «канониров» убедил итальянца на переход. 
21 февраля 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник Жоржиньо назвал причину по которой принял решение перейти из «Челси» в «Арсенал».

Отмечается, что 31-летнему хавбеку понравился проект наставника «пушкарей» Микеля Артеты.

«Конечно, Артета – был одной из причин, по которой я решил заключить сделку с Арсеналом. После беседы с руководством «Челси» я осознал, что больше не буду здесь полезен, как раньше. Мне хотелось продолжить свое развитие и проект «Арсенала» подходит для этого больше всего», – приводит слова Жоржиньо британская пресса.

Добавим, что Жоржиньо обошелся «Арсеналу» в 11,3 миллиона евро. За «канониров» он провел три встречи и не отметился результативными действиями.

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