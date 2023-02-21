Руководство УАФ обвиняет команду РПЛ в договорных матчах  

Председатель комитета по этике и честной игре при Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка обвинил «Факел» в договорных встречах.

«В российском футболе есть много клубов, которые можно обвинить в договорных матчах. Один из украинцев играет в настоящий момент за такую российскую команду. Его «Факел» регулярно принимает участие в подозрительных встречах. Несомненно, что некоторые мошенники футбола с Украины переезжают в Россию», – приводит слова Баранки пресс-служба УАФ.

Добавим, что в настоящий момент за «Факел» выступает бывший гражданин Украины, а именно защитник Игорь Калинин. В 2014 году 27-летний игрок получил российское гражданство.

Что касается воронежцев, то в текущем сезоне коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах.