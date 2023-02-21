«Астон Вилла» может расстаться с Мартинесом следующим летом

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что вместе со сборной Аргентины 30-летний вратарь стал чемпионом мира в 2022 году в Катаре.

Как утверждает источник, аргентинский футболист планирует сменить «львов» на клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, что Мартинес присоединился к «Астон Вилле» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за английскую команду он провел 22 матча, пропустил 32 гола и отстоял пять встреч на ноль.