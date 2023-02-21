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Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 

Французский хавбек не играл за лондонский клуб с августа 2022 года из-за травмы. 
Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 
21 февраля 2023 20:45
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник Н'Голо Канте близок к продлению трудового соглашения с «Челси». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что текущий контракт француза с «пенсионерами» рассчитан до лета 2023 года.

Как утверждает источник, синие намерены предложить 31-летнему игроку продлить соглашение, несмотря на длительное восстановление от травмы. Сам футболист также желает остаться в Лондоне.

Добавим, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор за лондонцев он провел 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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