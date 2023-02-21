Де Дзерби претендует на должность главного тренера «Ювентуса»  

Руководство «Ювентуса» видит в наставнике «Брайтона» Роберто де Дзерби подходящую кандидатуру на пост главного тренера итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в своих соцсетях.

Отмечается, что у 43-летнего специалиста возник конфликт с представителями «чаек» из-за недостаточной трансферной активности в январе.

По информации источника, «бьянконери» могут воспользоваться ситуацией и пригласить итальянского тренера на руководящую должность в конце сезона.

Добавим, что де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 22 проведенных игр.