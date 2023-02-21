Индзаги – о матче с «Порту»: С составом еще не определились. Есть сомнения не только в атаке

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался перед первым матчем с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский специалист не стал скрывать, что его команда испытывает проблемы перед игрой.

«Сержиу Консейсау хорошо организовал «Порту» и проделал отличную работу. Это очень сильная команда.

Со стартовым составом еще не определились. Есть сомнения не только по атаке, но и по полузащите и защите. Работа тренера – выбрать состав, исходя из того, что лучше для команды», – заявил Индзаге пресс-службе УЕФА.

Матч «Интер» – «Порту» состоится 22 февраля и пройдет в Милане, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.