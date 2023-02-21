«Ливерпуль» – «Реал»: стартовые составы на первый матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 21 февраля, «Ливерпуль» примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 мск.

За полтора часа до начала игры команды представили стартовые составы.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Фабиньо, Салах, Хендерсон, Гакпо, Робертсон, Нуньес, Байчетич, Александер-Арнолд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Рюдигер.

В прошлом сезоне ЛЧ «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале: та игра завершилась в пользу «сливочных» со счетом 1:0.