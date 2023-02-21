Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Айнтрахтом» 

Тренерские штабы «Наполи» и «Айнтрахта» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что грузинский форвард неаполитанцев Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Якич, Соу, Коло Муани, Камада, Бута, Гётце, Линдстрём, Макс, Тута.

«Наполи»: Мерет, Ким, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Оливейра, Зелиньски, Ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия, Замбо Ангисса.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 февраля, в Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк». Начало встречи – 23:00 по московскому времени.