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Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Айнтрахтом» 

Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в 23:00 мск.
21 февраля 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Наполи» и «Айнтрахта» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что грузинский форвард неаполитанцев Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Якич, Соу, Коло Муани, Камада, Бута, Гётце, Линдстрём, Макс, Тута.

«Наполи»: Мерет, Ким, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Оливейра, Зелиньски, Ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия, Замбо Ангисса.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 февраля, в Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк». Начало встречи – 23:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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