Российский защитник Ефремов продлил контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» объявил о продлении контракта с защитником Антоном Ефремовым до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «желтой субмарины».

Отмечается, футболист является игроком молодежной сборной России до 21 года.

Сообщается, что прежнее трудовое соглашение россиянина с клубом Ла Лиги истекало в конце сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

Добавим, что Ефремов является воспитанником академии «Пари НН». Он также выступал за «Чертаново» с 2020 по 2021 годы.