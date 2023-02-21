ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский защитник Ефремов продлил контракт с «Вильярреалом»

Новое соглашение 19-летнего игрока с испанским клубом рассчитано до 2026 года. 
21 февраля 2023 22:16
автор: Глеб Шевяков

«Вильярреал» объявил о продлении контракта с защитником Антоном Ефремовым до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «желтой субмарины».

Отмечается, футболист является игроком молодежной сборной России до 21 года.

Сообщается, что прежнее трудовое соглашение россиянина с клубом Ла Лиги истекало в конце сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

Добавим, что Ефремов является воспитанником академии «Пари НН». Он также выступал за «Чертаново» с 2020 по 2021 годы.

Это интересно:
Бенитес сравнил нападающего «Наполи» Осимхена с Фернандо Торресом
По мнению испанского специалиста, игроки схожи в скоростных качествах и игре головой.  
21.02.2023 22:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский защитник Ефремов продлил контракт с «Вильярреалом»
Новое соглашение 19-летнего игрока с испанским клубом рассчитано до 2026 года. 
21.02.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Айнтрахтом» 
Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в 23:00 мск.
21.02.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» – «Реал»: стартовые составы на первый матч плей-офф ЛЧ
Встреча начнется в 23.00 мск.
21.02.2023 21:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Индзаги – о матче с «Порту»: С составом еще не определились. Есть сомнения не только в атаке
Рулевой «нерадзурри» поведал о проблемах команды.
21.02.2023 21:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Де Дзерби претендует на должность главного тренера «Ювентуса»  
В настоящее время итальянец руководит «Брайтоном». 
21.02.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 
Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 
Французский хавбек не играл за лондонский клуб с августа 2022 года из-за травмы. 
21.02.2023 20:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реброву выдали тренерскую лицензию УЕФА категории «В» (фото)
Экс-футболист признался, что получил удовольствие от обучения.
21.02.2023 20:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Астон Вилла» может расстаться с Мартинесом следующим летом
«Астон Вилла» может расстаться с Мартинесом следующим летом
Чемпион мира 2022 года желает играть в Лиге чемпионов.
21.02.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство УАФ обвиняет команду РПЛ в договорных матчах  
По мнению одного из представителей украинской футбольной ассоциации, «Факел» принимал участие в договорных футбольных встречах. 
21.02.2023 20:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика