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Бенитес сравнил нападающего «Наполи» Осимхена с Фернандо Торресом

По мнению испанского специалиста, игроки схожи в скоростных качествах и игре головой.  
Бенитес сравнил нападающего «Наполи» Осимхена с Фернандо Торресом
21 февраля 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о форварде «Наполи» Викторе Осимхене.

Отмечается, что на данный момент 24-летний футболист является лучшим бомбардиром Серии А.

«Мне кажется, Осимхен чем-то похож на Фернандо Торреса. У него такая же взрывная скорость и он прекрасно играет головой. Но не стоит отмечать лишь одного игрока в системе «Наполи». Они все сильны, потому что работают в команде», – приводит слова Бенитеса британская пресса.

Напомним, что Осимхен присоединился к «Наполи» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 23 матча, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.

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