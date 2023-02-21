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Гвардиола назвал причину, по которой Де Брюйне и Ляпорт не сыграют против «Лейпцига» 

22 февраля «Манчестер Сити» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой команды. 
Гвардиола назвал причину, по которой Де Брюйне и Ляпорт не сыграют против «Лейпцига» 
21 февраля 2023 22:46
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему некоторые ключевые футболисты не выйдут на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Отмечается, что очная встреча команд состоится 22 февраля, в Германии на стадионе «Ред Булл Арена».

«Де Брюйне и Ляпорт заболели. Такое случается несколько раз за год. Кевин почувствовал себя плохо после матча с «Ноттингем Форест». Понимаем, что нас ждет сложная игра. Нужно быть готовы, потому что знаем, на что способен наш соперник», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Манчестер Сити» начнется завтра, в 23:00 по московскому времени.

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