«ПСЖ» не собирается отправлять в отставку Галтье 

Руководство «ПСЖ» не намерено увольнять Кристофа Галтье с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 56-летнего специалиста с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, представители красно-синих не хотят делать поспешных выводов по работе француза и не собираются искать ему замену в ближайшее время.

Добавим, что Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. В настоящий момент команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 57 очков после 24 матчей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили «Баварии» со счетом 0:1.