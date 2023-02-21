«Барселона» следит за ситуацией Далота в «Манчестер Юнайтед»

Фланговый защитник «МЮ» Диогу Далот интересен «Барселоне». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, каталонский клуб следит за ситуацией игрока, который не спешит продлевать контракт с «красными дьяволами». Англичане активно работают над его соглашением, и хотят продлить договор на 5 лет, так как опасаются ухода футболиста на правах свободного агента.

Контракт Далота истекает 30 июня 2024 года. «МЮ» приобрел его летом 2018-го у «Порту», а сумма трансфера составила 22 млн евро. Первое время защитник не мог закрепиться в составе, поэтому выступал за «Милан» на правах аренды.

В нынешнем сезоне АПЛ Далот отыграл 17 матчей и отдал 2 голевых паса. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы и 2 (1+1) очка.