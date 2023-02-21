Журналист Романо заявил, что Захарян по-прежнему входит в список интересов европейских клубов 

Европейские команды по-прежнему интересуются услугами полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что инсайдер также опроверг возможность перехода россиянина в «Галатасарай».

Сообщается, что за 19-летним футболистом продолжат следить несколько европейских клубов в ближайшие месяцы.

Напомним, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». Всего за российскую команду он провел 69 матчей, забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.