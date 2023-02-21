Спортивный директор «Наполи» рассчитывает сохранить Кварацхелию в команде 

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился мнением о будущем Хвичи Кварацхелии в итальянском клубе.

Отмечается, что грузинский футболист присоединился к неаполитанцам в начале нынешнего сезона.

«Трансферный рынок в данный момент закрыт, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что Хвича не продается. Я не собираюсь называть его ценник и не могу сказать точно, сколько он будет стоить в дальнейшем. Все в команде хотят, чтобы он остался», – приводит слова Джунтоли итальянская пресса.

Добавим, что Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.