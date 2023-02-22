Дубли Бензема и Винисиуса помогли «Реалу» одержать волевую победу над «Ливерпулем»

Футболисты «Реала» на выезде разгромили «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.
В первом тайме счет открыл форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес (4-я минута). Мохаммед Салах увеличил преимущество английской команды на 14-й минуте встречи. Затем сливочным удалось сравнять счет усилиями нападающего Винисиуса Жуниора, оформившего дубль (21, 36).
Во втором тайме мадридцам удалось забить еще три гола. Их авторами стали Эдер Милитао (47) и Карим Бензема (55, 67).
Добавим, что ответная встреча «Реала» и «Ливерпуля» состоится 15 марта в Мадриде.
Лига чемпионов
1/8 финала
1-й матч
«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 2:5 (2:2)
Голы: Нуньес, 4. Салах, 14 – Винисиус, 21, 36. Милитао, 47. Бензема, 55, 67