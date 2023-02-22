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Дубли Бензема и Винисиуса помогли «Реалу» одержать волевую победу над «Ливерпулем»

Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2. 
22 февраля 2023 00:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Реала» на выезде разгромили «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.

В первом тайме счет открыл форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес (4-я минута). Мохаммед Салах увеличил преимущество английской команды на 14-й минуте встречи. Затем сливочным удалось сравнять счет усилиями нападающего Винисиуса Жуниора, оформившего дубль (21, 36).

Во втором тайме мадридцам удалось забить еще три гола. Их авторами стали Эдер Милитао (47) и Карим Бензема (55, 67).

Добавим, что ответная встреча «Реала» и «Ливерпуля» состоится 15 марта в Мадриде.

Лига чемпионов

1/8 финала

1-й матч

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 2:5 (2:2)

Голы: Нуньес, 4. Салах, 14 – Винисиус, 21, 36. Милитао, 47. Бензема, 55, 67

источник: «Советский спорт»
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