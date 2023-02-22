«Наполи» на выезде обыграл «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» завершился победой неаполитанской команды со счетом 2:0. Игра прошла во Франкфурте.
Отметим, что в составе гостей забитыми мячами отличились Виктор Осимхен (40-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (65). Форвард партенопейцев Хвича Кварацхелия оформил одну результативную передачу. При этом грузин имел возможность забить гол, однако ему не удалось реализовать 11-метровый удар на 36-й минуте встречи.
Добавим, что на 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве – главный судья Артур Диаш удалил с поля нападающего Рандаля Коло-Муани.
Ответная игра между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится 15 марта в Неаполе.
Лига чемпионов
1/8 финала
1-й матч
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Наполи» (Италия) – 0:2 (0:1)
Голы: Осимхен, 40. Ди Лоренцо, 65.
Удаление: Коло-Муани (58).