Главный тренер «Тоттенхэма» Конте может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может в ближайшее время уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщают британские СМИ.

По данным источника, состояние Конте не позволит ему руководить клубом, ранее он уже перенес операцию.

Одним из кандидатов в качестве преемника Конте рассматривается тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби. Ранее сообщалось, что услугами де Дзерби интересуются в «Ювентусе».

«Тоттенхэм» с 42 очками занимает четвертое место в Английской премьер-лиге. «Шпоры» опережают на одно очко «Ньюкасл», однако у последнего есть игра в запасе.