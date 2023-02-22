Валерий Овчинников: «Локомотиву» и «Спартаку» надо играть, мы играли и ни при таком морозе

Мы поговорили на эту тему с известным российским тренером Валерием Овчинниковым.

- Были мнения, что матч надо переносить. Сейчас температура в Москве минус 13 градусов.

- Какие вопросы – надо играть. По регламенту, если температура выше минус 15, матч должен состояться.

- Игра в восемь вечера. До вечера может еще похолодать как раз до 15 градусов.

- Тогда на усмотрение команд. Но если бы я был тренером, мое мнение – надо играть. Мы в свое время играли и не при таком морозе. А вообще, я уже настроился – жду этот матч. Соскучился по нашему футболу.

НАШ АНОНС

Матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 20:00 мск. Ответная игра на «Открытие Арене» запланирована на 27 февраля.