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Кафанов рассказал, почему отказался от приезда Буффона в «Рубин»

Итальянский голкипер мог перебраться в казанский клуб.
22 февраля 2023 14:33

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему работая в «Рубине» отказался от перехода итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

«Получилось так, что мы год как взяли Сергея Рыжикова, и у него пошло. 28 лет, не играл, и тут вот. Если приглашаем Буффона - понятно, что играет Буффон. Ошибается, мы его ставим? Ставим. Если опять ошибается, ставим? Ну конечно, ставим, потому что это Буффон. И у Рыжикова тогда шансов не было бы», - сказал специалиста в интервью на ютуб-канале «Коммент шоу».

Добавим, что 45-летний Буффон сейчас выступает за «Парму». В текущем сезоне он провел восемь матчей, пропустил 13 мячей и в одной игре оставил ворота «сухими».

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