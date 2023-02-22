Кафанов рассказал, почему отказался от приезда Буффона в «Рубин»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему работая в «Рубине» отказался от перехода итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

«Получилось так, что мы год как взяли Сергея Рыжикова, и у него пошло. 28 лет, не играл, и тут вот. Если приглашаем Буффона - понятно, что играет Буффон. Ошибается, мы его ставим? Ставим. Если опять ошибается, ставим? Ну конечно, ставим, потому что это Буффон. И у Рыжикова тогда шансов не было бы», - сказал специалиста в интервью на ютуб-канале «Коммент шоу».

Добавим, что 45-летний Буффон сейчас выступает за «Парму». В текущем сезоне он провел восемь матчей, пропустил 13 мячей и в одной игре оставил ворота «сухими».