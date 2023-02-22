Савин сменит Геркуса на посту президента «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус 1 марта покинет пост президента команды, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Его преемником на этом посту станет Ярослав Савин.

«Мной, совместно с Советом директоров ФК «Торпедо Москва», принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю «Торпедо» удачи, побед и сохранения места в премьер-лиге», - сказал Илья Геркус, который занимал пост президента с августа 2022 года.

Ярослав Савин имеет международное спортивное образование от Cruyff Institute и Barça Innovation Hub, а также опыт стажировок в европейских клубах — FC Barcelona, Manchester United и Galatasaray. Ранее он работал управляющим по работе с футбольными клубами NIKE, является сооснователем международного спортивного университета «Спортунивер»