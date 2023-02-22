Дибала может быть дисквалифицирован на один месяц из-за финансового сговора с «Ювентусом»

Игрок «Ромы» Пауло Дибала может быть дисквалифицирован на месяц, если будет доказано, что он принимал участие в финансовом сговоре с руководством «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, Дибалу подозревают, что он согласился разделить единый платеж в 3,8 млн. евро на два платежа по 1,9, что давало возможность «Ювентусу» сэкономить бюджет. Такое разделение является нарушением действующих правил.

Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по 2022 год, а летом перешел в «Рому».

По решению федерации футбола Италии «Ювентус» лишился 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций с зарплатами игроков.