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Хави - о страхе перед «Олд Траффорд»: Наоборот, это мотивирует. Как «Бернабеу»

На этом стадионе «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
22 февраля 2023 16:13

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб не боится ответного матча с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Страх? Страх чего? Наоборот, «Олд Траффорд» мотивирует. Это один из тех стадионов, где хочется сыграть хотя бы раз в жизни. Это как «Бернабеу», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Хави - о страхе перед «Олд Траффорд»: Наоборот, это мотивирует. Как «Бернабеу»
На этом стадионе «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
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