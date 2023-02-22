Иван Карпов: Геркуса убрали без объяснения причин. Он получит три среднемесячные зарплаты

Известный инсайдер Иван Карпов поделился информацией об уходе Ильи Геркуса с должности президента «Торпедо».

«Геркуса убрали из «Торпедо» без объяснения причин. Илья хотел доработать до конца сезона, но новое руководство клуба решило, что справится и без него.

Расстались по соглашению сторон. Оно предусматривает выплату уже экс-президенту трех среднемесячных окладов. Новым главой клуба станет некто Савин», – написал Карпов в соцсети.

Геркус стал президентом столичного клуба в августе 2022 года.

В данный момент «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской Премьер-лиги, набрав 6 очков в 17 матчах