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Иван Карпов: Геркуса убрали без объяснения причин. Он получит три среднемесячные зарплаты

Функционер покинет команду 1 марта.
22 февраля 2023 17:25
автор: Артур Гичунцев

Известный инсайдер Иван Карпов поделился информацией об уходе Ильи Геркуса с должности президента «Торпедо».

«Геркуса убрали из «Торпедо» без объяснения причин. Илья хотел доработать до конца сезона, но новое руководство клуба решило, что справится и без него.

Расстались по соглашению сторон. Оно предусматривает выплату уже экс-президенту трех среднемесячных окладов. Новым главой клуба станет некто Савин», – написал Карпов в соцсети.

Геркус стал президентом столичного клуба в августе 2022 года.

В данный момент «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской Премьер-лиги, набрав 6 очков в 17 матчах

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