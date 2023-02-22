Каррагер считает, что Кварацхелия в следующем сезоне может выступать за «Реал»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе... В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», - приводит бывшего защитника зарубежная пресса.

Напомним, что Кварацхелия перебрался в неаполитанский клуб из батумского «Динамо» в июле 2022 года за компенсацию в размере 10 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.