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Каррагер считает, что Кварацхелия в следующем сезоне может выступать за «Реал»

Сейчас грузинский вингер защищает цвета «Наполи».
22 февраля 2023 18:20

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе... В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», - приводит бывшего защитника зарубежная пресса.

Напомним, что Кварацхелия перебрался в неаполитанский клуб из батумского «Динамо» в июле 2022 года за компенсацию в размере 10 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.

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