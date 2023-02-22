Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч Кубка России со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» в матче 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России.
Отметим, что встреча между командами состоится в среду, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена». Начало - в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.
Добавим, что ответный матч состоится 27 февраля.
источник: «Советский спорт»