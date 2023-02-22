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Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать свой лучший футбол в матче с «Барселоной»

Встреча между командами состоится завтра, 23 февраля.
22 февраля 2023 19:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда вы встречаетесь с такими большими командами, как «Барселона», вы должны показать свой лучший футбол, иначе у вас не останется шансо», - приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится завтра, 23 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Встречу облужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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