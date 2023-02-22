Канселу считает, что он заслуживал места в стартовом составе «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенский клуб, рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

«Такой конкурентоспособный футболист, как я, который стремится завоевывать трофеи, просто хочет играть. Это не значит, что я обесцениваю своих одноклубников. Просто я думал, что заслуживаю играть, но Гвардиола считал иначе», - приводит слова португальского футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что Канселу провел за «Баварию» три матча в чемпионате Германии и отличился результативной передачей.