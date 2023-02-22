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Канселу считает, что он заслуживал места в стартовом составе «Манчестер Сити»

Сейчас футболист выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
Канселу считает, что он заслуживал места в стартовом составе «Манчестер Сити»
22 февраля 2023 20:32

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенский клуб, рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

«Такой конкурентоспособный футболист, как я, который стремится завоевывать трофеи, просто хочет играть. Это не значит, что я обесцениваю своих одноклубников. Просто я думал, что заслуживаю играть, но Гвардиола считал иначе», - приводит слова португальского футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что Канселу провел за «Баварию» три матча в чемпионате Германии и отличился результативной передачей.

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