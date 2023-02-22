Агент Забитцера: В «МЮ» мы снова видим Марселя времен «Лейпцига»

Роджер Виттманн, агент, представляющий интересы защитника «МЮ» Марселя Забитцера, оценил выступления игрока за новую команду. Напомним, футболист был арендован у «Баварии» до конца сезона.

«С самого начала было ясно, что Премьер-лига отлично подходит для него. Он агрессивный игрок. Он проявляет здесь свои лучшие качества.

В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времен «Лейпцига». Я очень рад за него. Что будет летом? Посмотрим, когда придет время», – заявил менеджер зарубежным.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 28-летний Забитцер провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. За «МЮ» футболист успел отыграть 4 матча в АПЛ, но пока не отметился голевыми действиями на поле.