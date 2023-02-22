Антон Шунин: У меня были предложения от зарубежных клубов, но я никогда не хотел уходить из «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем отношении к столичному клубу. Напомним, футболист является воспитанником бело-голубых и играет за первую команду с января 2007 года.

«В моей карьере были предложения из разных клубов, как российских, так и зарубежных. Но у меня никогда не было желания уйти, я настолько благодарен клубу, что мне дали возможность сыграть здесь. Я всегда мечтал сыграть хотя бы один матч за «Динамо», – заявил 35-летний вратарь клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 16 матчей, пропустил 19 голов и оформил 4 «сухаря», а его команда идет на 4-м месте, набрав 29 очков.