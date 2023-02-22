Хакими включил Винисиуса и Комана в тройку самых сильных нападающих, против которых он играл

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, выступающий за «ПСЖ», назвал тройку самых сильных нападающих, против которых он когда-либо играл.

В свой список экс-футболист «Боруссии» и «Реала» включил Килиана Мбаппе, Кингсли Комана, а также Винисиуса Жуниора.

«Винисиус часто идет в дриблинг, так что с ним нужно быть очень осторожным», – отметил марокканец в интервью зарубежным СМИ.

Отметим, что будучи футболистом «ПСЖ», Хакими играл против Лионеля Месси, когда тот выступал за «Барселону», а также имел опыт игры с Криштиану Роналду.