ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин раскритиковал поле «Ростова»: То слишком жарко, то слишком холодно - постоянные отмазки

Специалист оказался недоволен качеством газона.
22 февраля 2023 21:51

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) раскритиковал состояние газона «Ростов Арены».

«Интересовался ли я, почему сложилась такая ситуация? Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то - постоянные отмазки», - приводит слова наставника пресс-служба клуба с берегов Дона.

Напомним, что в составе ростовчан отличился Николай Комличенко (67-я минута). Екатеринбуржцы ответили забитым мячом в исполнении Алексея Каштанова (6).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

источник: ФК «Ростов»
Это интересно:
Мхитарян – в стартовом составе «Интера» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов
Встреча начнется в 23.00 мск.
22.02.2023 22:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России
Все решил гол Данилы Пруцева.
22.02.2023 22:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин раскритиковал поле «Ростова»: То слишком жарко, то слишком холодно - постоянные отмазки
Специалист оказался недоволен качеством газона.
22.02.2023 21:51
Футбол
Хакими включил Винисиуса и Комана в тройку самых сильных нападающих, против которых он играл
Третьим оказался Килиан Мбаппе.
22.02.2023 21:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Антон Шунин: У меня были предложения от зарубежных клубов, но я никогда не хотел уходить из «Динамо»
35-летний голкипер – воспитанник столичного клуба.
22.02.2023 21:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Забитцера: В «МЮ» мы снова видим Марселя времен «Лейпцига»
Австриец не смог закрепиться в составе «Баварии» и ушел в английский клуб.
22.02.2023 20:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Канселу считает, что он заслуживал места в стартовом составе «Манчестер Сити»
Канселу считает, что он заслуживал места в стартовом составе «Манчестер Сити»
Сейчас футболист выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
22.02.2023 20:32
Футбол
Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал» в Кубке России
Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал» в Кубке России
В этой встрече футболист отметился забитым мячом.
22.02.2023 20:10
Футбол
Варан – о ничейном матче с «Барселоной»: Это хороший результат, но мы могли забить больше
Встреча завершилась со счетом 2:2.
22.02.2023 19:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ростов» и «Урал» не выявили победителя в матче Кубка России
«Ростов» и «Урал» не выявили победителя в матче Кубка России
Встреча прошла в городе на берегу Дона.
22.02.2023 19:39
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика