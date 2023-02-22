Карпин раскритиковал поле «Ростова»: То слишком жарко, то слишком холодно - постоянные отмазки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) раскритиковал состояние газона «Ростов Арены».

«Интересовался ли я, почему сложилась такая ситуация? Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то - постоянные отмазки», - приводит слова наставника пресс-служба клуба с берегов Дона.

Напомним, что в составе ростовчан отличился Николай Комличенко (67-я минута). Екатеринбуржцы ответили забитым мячом в исполнении Алексея Каштанова (6).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.