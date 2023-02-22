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В «Локомотиве» прокомментировали подписание Дзюбы после поражения от «Спартака»

34-летний форвард стал игроком красно-зеленых 8 февраля.
22 февраля 2023 23:59
автор: Артур Гичунцев

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России. В частности, функционер прокомментировал решение клуба подписать нападающего Артема Дзюбу.

«Артем в хорошей форме. Он топовый игрок и большой мастер. Дзюба принесет пользу «Локомотиву», – заявил функционер, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, в августе 2022 года 34-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Стороны расторгли соглашение через три месяца, 3 ноября. За эту команду форвард провел 5 матчей и забил 1 гол. В «Локомотив» Дзюба перешел 8 февраля на правах свободного агента. Он дебютировал за красно-зеленых в матче со «Спартаком», но не отметился голевыми действиями на поле.

источник: «РБ-Спорт»
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