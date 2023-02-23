«Интер» в большинстве обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» завершился минимальной победой клуба из Италии со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку (86-я минута). При этом подопечные Симоне Индзаги с 78-й минуты играли в большинстве после того, как главный арбитр Срджан Йованович удалил с поля хавбека соперников Отавио.

Ответная игра между командами состоится 14 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

1-й матч

«Интер» (Италия) – «Порту» (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 86.

Удаление: Отавио, 78.