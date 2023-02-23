ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» в большинстве обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Победу итальянской команде принес забитый мяч Ромелу Лукаку.
23 февраля 2023 00:55
автор: Владислав Корегин

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» завершился минимальной победой клуба из Италии со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку (86-я минута). При этом подопечные Симоне Индзаги с 78-й минуты играли в большинстве после того, как главный арбитр Срджан Йованович удалил с поля хавбека соперников Отавио.

Ответная игра между командами состоится 14 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

1-й матч

«Интер» (Италия) – «Порту» (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 86.

Удаление: Отавио, 78.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Интер» в большинстве обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Победу итальянской команде принес забитый мяч Ромелу Лукаку.
23.02.2023 00:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лейпциг» и «Манчестер Сити» разошлись миром в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Команды забили друг другу по одному мячу.
23.02.2023 00:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Локомотиве» прокомментировали подписание Дзюбы после поражения от «Спартака»
34-летний форвард стал игроком красно-зеленых 8 февраля.
22.02.2023 23:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Крылья Советов» выкупили Шитова у «Спартака»
Сумма трансфера не раскрывается.
22.02.2023 23:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Спартак»
Нападающий отыграл до финального свистка, но не отметился голевыми действиями на поле.
22.02.2023 23:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол Пруцева и эпичный промах Дзюбы – в обзоре матча «Локомотив» – «Спартак» (видео)
Встреча завершилась в пользу красно-белых.
22.02.2023 23:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мхитарян – в стартовом составе «Интера» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов
Встреча начнется в 23.00 мск.
22.02.2023 22:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России
Все решил гол Данилы Пруцева.
22.02.2023 22:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин раскритиковал поле «Ростова»: То слишком жарко, то слишком холодно - постоянные отмазки
Специалист оказался недоволен качеством газона.
22.02.2023 21:51
Футбол
Хакими включил Винисиуса и Комана в тройку самых сильных нападающих, против которых он играл
Третьим оказался Килиан Мбаппе.
22.02.2023 21:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика