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Гюндоган – о матче с «РБ Лейпциг»: Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате

Чемпион Англии не смог обыграть пятую команду Германии (1:1).
23 февраля 2023 09:17
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался после матча с «РБ Лейпциг» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В частности, он заявил, что «горожане» часто теряли мяч при переходе из обороны в атаку, что в конечном итоге привело к взятию ворот.

«Мы создали больше моментов в этом матче, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате», – добавил хавбек, чьи слова приводит пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч между «Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта и пройдет в Манчестере, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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