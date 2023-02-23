Гвардиола - о матче с «Лейпцигом» в ЛЧ: Все ждали, что «Манчестер Сити» победит 5:0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).

«Вы ожидаете, что мы приедем сюда и выиграем 5:0? Это не реальность. Это соревнование, в котором на групповом этапе выбывает много сильных команд. Против нас я увидел хорошую команду», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе «горожан» гол забил нападающий Рияд Марез, отличившийся на 27-й минуте встречи. Хозяева ответили забитым мячом защитника Йошки Гвардиола (70).

Ответная игра между командами состоится 14 марта в Манчестере.