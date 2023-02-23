Клубы АПЛ следят за ситуацией Мбаппе. Игрок открыто говорит боссам «ПСЖ», что недоволен командой

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе привлек внимание английских топ-клубов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, на игрока претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Все они следят за ситуацией вокруг футболиста, который недоволен командой и открыто говорит об этом руководству.

Летом 2022 года Мбаппе публично заявил о желании перейти в «Реал», однако, трансфер не состоялся, так как парижане четко дали понять, что француз не продается.

В нынешнем сезоне нападающий отыграл во всех турнирах 28 матчей, забил 27 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до 30 июня 2025 года, а потенциальный переход оценивается в 180 млн евро.