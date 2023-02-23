Консейсау считает, что игра «Порту» соответствовала уровню Лиги чемпионов в матче с «Интером»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дал комментарий после поражения своей команды от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Сегодня наша игра соответствовала уровню этого турнира. Позади только половина противостояния. На «Драгау» нас ждут еще 90 минут», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку (86-я минута). При этом подопечные Симоне Индзаги с 78-й минуты играли в большинстве после того, как главный арбитр Срджан Йованович удалил с поля хавбека соперников Отавио.

Ответная игра между командами состоится 14 марта.